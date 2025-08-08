corte-de-agua-en-iztacalco-colonias-afectadas-hasta-el-12-de-agosto

GENERANDO AUDIO...

En Iztacalco, CDMX, hay corte de agua. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), hay corte en el servicio de agua potable, por ello, tres colonias tienen afectación, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

¿Qué colonias de Iztacalco están afectadas por el corte de agua?

En un anuncio, Secretaría de Gestión Integral del Agua indicó que las colonias afectadas son:

Gabriel Ramos Millán

Gabriel Ramos Millán Cuchilla

Gabriel Ramos Millán Bramadero

“El Pozo Tlacotal Iztacalco suspendió sus operaciones para realizar trabajos en el sistema de bombeo. Se prevé una interrupción temporal en el suministro de agua potable en las colonias Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Cuchilla y Gabriel Ramos Millán Bramadero. El servicio se normalizará al finalizar las maniobras requeridas el día 12 de agosto”, mencionó Segiagua.

Para mitigar la afectación, la Segiagua informó que se apoya a la ciudadanía con el suministro de agua a través de tandeo.

“Se informa que la distribución por pipas en las Colonias Ramos Millán, Ramos Millán (Bramadero 1 y 2), Cuchilla Ramos Millán y Ejidos. Se está realizando en coordinación entre Segiagua y la Alcaldía Iztacalco. Segiagua instaló una lanzadera en calle Oriente 102 & Sur 157, desde donde se entregan PIPAS al personal de Participación Ciudadana de la Alcaldía Iztacalco, quienes se encargan de la distribución en los domicilios, siendo acompañados por personal de Participación Ciudadana de Gobierno Central”.

En algunas zonas de la CDMX la falta de agua es constante, por ejemplo, en Iztapalapa, donde el líquido no llega a zonas altas por la falta de presión.

