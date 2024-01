Hay 12 hospitalizados por COVID en CDMX, 7 son menores de edad; no son casos graves

Son 12 casos de personas hospitalizadas por COVID-19 registradas en la Ciudad de México, entre ellos, 7 menores no vacunados, aseguró la secretaria de Salud local, Oliva López.

“Sí hay casos, sobre todo están predominando los casos no graves y hospitalizados solo tenemos 12 hospitalizados. Si ustedes recuerdan el momento más álgido de la pandemia, la segunda ola, llegamos a tener cerca de 11 mil hospitalizados (…) La mayoría de los de COVID no están vacunados, pero es que son menores, 7 (niños), más o menos menores de tres años”.

Además, la secretaria de Salud aseguró que continúa la aplicación de las vacunas:

Esta última aprobada y gratuita en Centros de Salud de la Ciudad de México.

“Insistir que la vacuna que tiene el gobierno de México y el gobierno de la Ciudad de México, es una vacuna segura, una vacuna aprobada por Cofepris, una vacuna que despierta la respuesta inmunitaria según los datos de la organización Panamericana de la Salud, y además es gratuita, de calidad (…) Ciudad de México no ha dejado de vacunar, ya tenemos aplicadas, solamente el año pasado y lo que va de este año, más de 615 mil dosis de vacuna Abdala aplicadas, más de 46 mil de Sputnik, empezamos a vacunar con Sputnik el 5 de diciembre del año pasado y más de 25 millones de dosis aplicadas en la ciudad desde que empezamos a vacunar”.

También aseguró la secretaria de salud que la capital del país está preparada para una ola de contagios de COVID.

“Los hospitales tienen la enorme capacidad ya de convertirse y reconvertirse, porque todo el equipamiento, toda la capacitación ya es, forma parte del día a día de las unidades, entonces no tenemos ningún dato que nos indique una alerta (…) Estamos preparados, nosotros no hemos dejado de monitorear todos los indicadores que se reportaban en las fases, intensivas y críticas de la pandemia, no dejamos de monitorear esos datos”.

Oliva López, secretaria de Salud CDMX.