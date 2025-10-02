Coyoacán aplicará ley seca durante tres días
De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX), la alcaldía Coyoacán tendrá ley seca por celebración de fiestas patronales y tradiciones populares en el pueblo de La Candelaria. Te decimos en qué fechas no se podrá vender alcohol.
El acuerdo, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece que el objetivo es salvaguardar la integridad de la ciudadanía y evitar consecuencias negativas por la ingesta de alcohol durante las festividades y tradiciones populares señaladas.
¿Cuándo habrá ley seca en Coyoacán?
- De las 00:01 horas del 3 de octubre y hasta las 23:59 horas del 5 de octubre de 2025
La suspensión de venta de bebidas alcohólicas
La venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones será suspendida en los establecimientos mercantiles que operen como:
- Vinaterías
- Tiendas de abarrotes
- Supermercados con licencia para venta de vinos y licores
- Tiendas de autoservicio
- Tiendas departamentales
- Establecimientos de impacto vecinal como hospedaje
- Clubs
- Cantinas
- Pulquerías
- Cervecerías
- Cabarets
- Centros nocturnos
- Discotecas
- Salones de fiesta
- Salones de baile
- Salones de cine
Y en cualquier otro establecimiento mercantil similar en el que se expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o en lugares donde se instale su venta temporal, ya sea establecimiento mercantil o en vía pública en el pueblo de La Candelaria.
Excepción para la ley seca
Los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal y zonal que expendan alimentos preparados y estén autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo, sólo durante el horario que les autoriza su permiso.
¿Qué pasa si no acato la ley seca en Coyoacán?
Las violaciones a esta ley seca serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles, la Ley de Cultura Cívica de la CDMX, el Reglamento de Verificación Administrativa y demás disposiciones jurídicas aplicables.