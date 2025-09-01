GENERANDO AUDIO...

Cuerpo de la víctima se encontraba en Coyoacán. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre maniatado y con presuntos signos de violencia en el Barrio San Lucas, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La víctima, de aproximadamente 35 años, fue encontrada en la vía pública.

Hallan cuerpo atado en Coyoacán

Vecinos del área reportaron el hallazgo e indicaron que el cuerpo presentaba golpes visibles, aunque hasta el momento se desconoce cómo ocurrieron los hechos.

Al lugar llegaron equipos de emergencia, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y paramédicos del ERUM, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Autoridades investigan las causas del incidente

La zona se mantiene acordonada mientras los Servicios Periciales realizan el procesamiento del lugar. Personal especializado se encargó del levantamiento del cuerpo y traslado al anfiteatro.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para determinar las causas del hecho y la identidad completa de la víctima. Los servicios de emergencia permanecen en la zona para apoyar en las diligencias correspondientes.

Se espera que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México proporcione más información conforme avance la investigación sobre este homicidio.

