Crece ambulantaje en el Centro de la CDMX

Un chiflido es la señal que alerta sobre la proximidad de un operativo contra el comercio ambulante en las inmediaciones de Palacio Nacional.

Los vendedores saben perfectamente cómo reaccionar. En menos de 10 segundos guardan todos sus productos en un costal retráctil y corren hacia una vecindad para resguardarse.

En la zona se observan comerciantes de cinturones, chamarras y todo tipo de mercancía, quienes rápidamente esconden sus productos al aproximarse los operativos de las autoridades.

Densidad de comercio irregular en el Centro Histórico

Así es el día a día de los llamados “toreros” en el Centro Histórico de la Ciudad de México, una zona donde se estima que trabajan 15 mil comerciantes de manera irregular.

Cada vez se observan más puestos en la plancha del Zócalo, afuera de la Catedral Metropolitana, así como en calles como Correo Mayor, Allende y República de Brasil, y en la mayoría de los pasillos de la Alameda Central.

El reportero comenta: “Es domingo aquí en la Alameda y la verdad que es bastante difícil entre tantos puestos donde venden cualquier artículo que usted se imagine”.

Los comerciantes exhiben su amplia oferta sobre las banquetas, en su mayoría fayuca de origen chino, lo que preocupa a vecinos.

La vecina Estela Catalán señaló: “Porque si usted viene a esta hora, cualquier otro día, casi no se puede pasar. Estamos llenos de ambulantes y lo peor, estamos llenos de pura mercancía china, ya ni siquiera de la de nuestro país y de nuestros fabricantes, no, casi todo es de origen chino, pero por acá no se puede caminar en la calle de Correo Mayor”.

Derecho de piso y control interno

Los espacios que ocupan los comerciantes no son gratuitos. Es necesario pagar derecho de piso, y Uno TV captó cómo una mujer, presunta lideresa de los comerciantes de la calle de Moneda, pasa a pedir una “aportación”, cuenta los billetes y los anota en una libreta. Forma parte de un grupo bien organizado.

Cada esquina cuenta con un halcón equipado con radios tipo walkie-talkie, quienes identifican a los convoyes de motocicletas y camionetas de la Secretaría de Gobierno y alertan con claves similares a las usadas por la policía.

Los comerciantes reaccionan con rapidez. Guardan su mercancía y se esconden en farmacias o vecindades, y luego vuelven a comunicarse entre ellos para coordinarse.

El uso de claves se evidencia cuando un comerciante advierte por radio: “(Claves que no se entienden)… vámonos, vámonos; zeta cargada, zeta cargada, los 47 en dos y en 11…(claves que no se entienden)…r2, r2”.

Cuando la amenaza pasa, envían nuevos avisos por radio: “Alejandro, tres potros…claves que no se entienden…ahí van las zetas de gobierno, siete 26 de aquel lado”.

Vecinos denuncian desorden

En los operativos, las autoridades frecuentemente llegan tarde, y los vecinos aseguran que no hay orden en la zona.

Mientras que una visitante comentó: “No hay orden, no va a haber porque todos hacen lo que quieren. Yo lo que he visto es que todos tienen sus líderes, esos líderes jalan siempre a su gente, siempre lo han manejado así”.

Agregó: “He visto comerciantes que tienen hasta 10 puestos, tienen 10 trabajadores”.

Acciones del Gobierno de la CDMX

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el Gobierno de la Ciudad de México realizó 55 mil 483 acciones de retiro y alineación de comercio en vía pública, además de 46 operativos en las 16 alcaldías.

