Megasocavón en Iztapalapa. Foto: Uno TV

Decenas de trabajadores con dos excavadoras intentan atender el megasocavón en Iztapalapa, formado el pasado sábado en avenida 5 y calle 3, colonia Renovación, al oriente de la Ciudad de México.

La oquedad creció en los últimos días, luego de tragarse un camión repartidor de refrescos y extenderse a lo largo de esta vialidad.

El siguiente video muestra la magnitud del socavón, por el cual han sido desalojadas alrededor de 30 personas:

Agua complica labores en el socavón

Con maquinaria pesada se busca retirar piedras del interior, pero los trabajos se dificultan porque de una parte de la cavidad sigue brotando agua.

Vecinos narraron cómo ocurrió el accidente que afectó al camión.

Santiago Ortiz, habitante de la colonia Renovación, relató:

“… Esta situación se presentó como a las 2, 2:30, el carro iba de reversa a las dos tiendas que están aquí y de momento nada más echó para atrás y quedó así el carro…”.

El mismo vecino explicó que en la zona existe un cárcamo que había sido reparado hace poco tiempo:

“… Es un cárcamo que está ahí en las 5, está grande, tiene como unos 10 o 12 metros de profundidad y apenas lo arreglaron y no quedaba, se tardaron casi dos años…”.

Familias desalojadas por riesgo

Alrededor de 30 personas que vivían frente al socavón fueron desalojadas y trasladadas al Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Guadalupe Hernández, vecina de la colonia Renovación, comentó:

“… Los vecinos que fueron más afectados de un lado de la tienda fueron los que desalojaron anoche porque también tienen pequeños, entonces los mandaron a un albergue… Pues no dicen que nada más sí se van a aventar un rato de tiempo con la obra, pero dicen que va a ser más rápido…”.

Vecinos denuncian reparaciones a medias

Habitantes señalaron que ya habían reportado la falla, pero acusan que sólo se realizaron arreglos parciales.

Ramón Malagón, vecino de la colonia Renovación, dijo:

“… Este igual fue una fuga que nada más vinieron, era una coladera, tenía la fuga, nada más vinieron, le pusieron y ya se fueron…”.

El mismo vecino demandó estudios más a fondo por parte de las autoridades:

“… El piso adentro de mi casa se sigue sumiendo, se sigue asentando. Yo nada más lo que pediría es que hicieran un estudio y que pasaran de las casas afectadas casa por casa nada más…”.

Megasocavón en Iztapalapa “se traga” camión de regrescos completo

Un camión repartidor de refrescos cayó este sábado casi por completo en un socavón en la colonia Renovación, de la alcaldía Iztapalapa y el momento exacto quedó registrado en video. El incidente ocurrió en la calle 4 y avenida 5, donde el pavimento cedió de manera repentina.

