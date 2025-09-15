GENERANDO AUDIO...

El socavón donde cayó un camión, aumentó de tamaño. Foto: Cuartoscuro

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el socavón en la colonia Renovación, Iztapalapa, en donde el pasado 13 de septiembre cayó un camión de refrescos, aumento de tamaño al reblandecerse el suelo por las recientes lluvias.

La grabación revela cómo el pavimento cede de nuevo, provocando que el hueco se expanda de forma alarmante mientras vecinos observan.

Lluvias provocan evacuaciones

La alcaldía Iztapalapa informó que las lluvias de este domingo 14 de septiembre reblandecieron el suelo, lo que provocó el nuevo derrumbe. Como medida de precaución, 27 personas fueron evacuadas.

De ellas, 20 vecinos y tres mascotas fueron trasladados al Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero; el resto se refugió en casas de familiares.

Más afectaciones por la tormenta en Iztapalapa

Las autoridades locales detallaron otros puntos críticos:

Colonia La Colmena: cinco manzanas resultaron anegadas con un tirante de 80 centímetros.

Ermita Zaragoza: siete manzanas sufrieron afectaciones parciales.

Personal de la alcaldía, Protección Civil y el Gobierno de la Ciudad de México trabaja con maquinaria para desalojar el agua en ambas zonas.

Un socavón en Iztapalapa de gran tamaño

El socavón inicial, que se abrió el 13 de septiembre en la intersección de calle 4 y avenida 5, tiene aproximadamente 8 metros de profundidad, 12 de longitud y 7 de ancho. Aquel día, el pavimento cedió de forma repentina, hundiendo casi por completo un camión de refrescos, incidente que quedó registrado en video.

Las autoridades mantienen cerrado el tránsito en la zona y continúan los trabajos de estabilización para evitar nuevos derrumbes que pongan en riesgo a los vecinos.