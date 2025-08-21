Crimen minuciosamente planeado: revelan detalles del asesinato de colaboradores de Brugada

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El asesinato de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de su asesor José Muñoz, ocurrido el pasado 20 de mayo en la calzada de Tlalpan, fue producto de una operación minuciosamente planeada y ejecutada por un grupo delictivo de al menos seis personas, confirmó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

¿Cómo asesinaron a Ximena Guzmán y José Muñoz, funcionarios de Clara Brugada?

La titular de la institución, Bertha Alcalde Luján, detalló que la mañana del ataque, dos hombres arribaron a Iztacalco a bordo de una camioneta Urvan, de la cual descargaron la motocicleta que más tarde sería utilizada en el crimen.

Cuando las víctimas se encontraban en la colonia Moderna —Ximena dentro de un Audi y José Muñoz en la vía pública—, un hombre con chaleco fluorescente abrió fuego directamente contra ellos. Tras la agresión, huyó con apoyo de un cómplice en motocicleta, la cual fue abandonada en la alcaldía Benito Juárez. Desde allí continuaron su escape en un Nissan Kicks y posteriormente en la misma camioneta Urvan con dirección al Estado de México.

Las investigaciones revelaron la utilización de al menos cinco vehículos en la operación: una motocicleta, un Nissan Kicks, una Urvan, así como un Renault Fluence y un Chevrolet Optra empleados para labores de seguimiento y vigilancia.

Estos dos últimos vehículos fueron identificados días antes del crimen en recorridos coincidentes con los de las víctimas rumbo a su trabajo en el Centro Histórico, lo que refuerza la hipótesis de “una planeación anticipada y sostenida en el tiempo”.

Incluso, el 14 de mayo se habría intentado ejecutar el ataque, pero no se concretó porque Ximena Guzmán no recogió a José Muñoz como lo hacía habitualmente.

Sin revelar, móvil del asesinato de funcionarios de Clara Brugada

La Fiscalía sostiene que los objetivos eran ambos funcionarios y que los agresores modificaron sus roles el día del ataque. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer el móvil del homicidio.

“La investigación continúa para dar con los demás autores materiales, incluyendo quien disparó el arma, y los autores intelectuales, así como la investigación sobre el móvil de este hecho”.

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la CDMX.

Los avances de la investigación se centran en los autores materiales y la logística, aunque aún faltan por identificar al tirador y a los autores intelectuales detrás del crimen.

Asimismo, la funcionaria capitalina señaló que “los avances de la investigación han girado en torno a los autores materiales y la operación logística que se requirió para realizar el homicidio”.