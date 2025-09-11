Cronología de la explosión de pipa en Puente de la Concordia en IMÁGENES

GENERANDO AUDIO...

En Iztapalapa, CDMX, una pipa explotó. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El día de ayer un accidente se presentó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), pues una pipa que transportaba gas LP sufrió una volcadura, el saldo, hasta el momento, es de seis muertos y 90 lesionados.

Explosión en Iztapalapa

Al filo de las 14:20 horas, del martes 10 de septiembre, en el Puente de La Concordia se accidentó una pipa, la cual transportaba gas LP. Por el impacto, el hidrocarburo comenzó a salirse, haciendo una nube en color blanco.

Las imágenes captadas por ciudadanos mostraron el horror y la gravedad del accidente. Al lugar llegaron bomberos, equipos de emergencia y elementos de Protección Civil del Edomex y la CDMX.

La cercanía del Edomex fue fundamental para la rápida llegada de las primeras unidades, pues, el tráfico en la zona complicó el arribo de cuerpos capitalinos.

Al filo de las 15:00 horas, comenzaron a circular las primeras imágenes desgarradoras. Personas quemadas.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al filo de las 15:27, informó que regresaba a la CDMX, pues, acudió a una reunión en Morelos. Al frente de la emergencia quedó Protección Civil y SSC.

Las imágenes no se hicieron esperar, usuarios compartieron videos del Trolebús elevado de cómo unas llamas eclipsaron la tarde.

En tanto, ciudadanos de Iztapalapa se organizaron para ayudar a los lesionados. Entre la brutalidad del accidente, una abuela arriesgó su vida para salvar a su nieta de las llamas. La cubrió y quedó quemada. La mujer fue auxiliada por un uniformado y trasladada a un nosocomio.

A las 15:52 horas, Clara Brugada. la jefa de Gobierno, informó del primer corte de información: “18 personas lesionadas por quemaduras, derivado del incendio en el Puente de la Concordia. Las y los lesionados fueron llevados a centros hospitalarios, cinco de ellos fueron trasladados en Cóndores”.

La tragedia no paró, pues, una hora después, la autoridad actualizó las cifras: “57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran graves”.

Ciudadanos de Iztapalapa se solidarizaron y no pararon de ayudar a la autoridad ni a las víctimas.

El accidente involucró a tres tráileres y dos vehículos particulares. La pipa contenía 20 mil litros de combustible aproximadamente.

En el Puente de la Concordia todavía no paraba la emergencia, pues, a las 19:11 horas, se compartió el nuevo corte de información: “70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos”, mencionó la jefa de Gobierno.

Caos en la zona

Testigos de la tragedia relataron lo vivido: “hay gente que se quedó adentro de sus carros, niños, pero yo no supe bien si se cayó la pipa o qué pasó”.

“El fuego quedó como a 10 metros de mi casa. Cerré rápido mi negocio y me subí a ver qué pasaba. Vi a varias personas quemadas caminando por la autopista. Yo creo que hay más heridos de los que dicen”, contaron vecinos de Iztapalapa.

Inician investigaciones

La Fiscalía de CDMX emitió un comunicado en donde indicó que inició una investigación por la explosión en el Puente de la Concordia.

“En el lugar de los hechos, trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido”.

Entrada la noche, a las 19:54, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un mensaje sobre el lamentable hecho.

“Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa”.

Reporte de lesionados

La especulación rondaba, por ello, la autoridad informó a las 23:07 horas del último corte de información.

“Lamentablemente, suman cuatro las personas fallecidas; registramos 90 lesionados y, gracias al trabajo de las y los médicos, se han dado de alta a 10 personas”.

Para información de personas lesionadas se pone a disposición el número 55 5683 2222

El día después de la tragedia

Este jueves 11 de septiembre, el número de muertos subió a seis. La sociedad sigue apoyando a las víctimas, pues, repartieron alimentos en los hospitales cercanos. La zona afectada del Puente de la Concordia reabrió su circulación y amaneció con un olor a combustible y tristeza.