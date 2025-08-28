GENERANDO AUDIO...

Firma del convenio. Foto: Rodío Ireta.

La Cruz Roja Mexicana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias en la Ciudad de México.

El convenio contempla la capacitación y certificación de brigadistas y cuerpos de atención en emergencias, así como el desarrollo de cursos de profesionalización con base en estándares nacionales e internacionales.

Capacitación y certificación en emergencias

El presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, destacó que el acuerdo busca formar a más personas con habilidades para salvar vidas en casos de desastre.

“La colaboración que se firma hoy tiene como idea formar y capacitar a más personas con los conocimientos y habilidades necesarias para salvar vidas en caso de emergencia y desastre”, señaló.

El asesor jurídico de la SGIRPC, Jorge Antonio Ortiz Torres, agregó que se trabajará en procesos de certificación laboral para que el personal responda de manera eficiente ante emergencias.

Entre los temas de formación se incluyen: reanimación, evaluación de inmuebles, combate de incendios, rescate en estructuras colapsadas y manejo de víctimas.

Experiencia de la Cruz Roja

La Cruz Roja Mexicana pondrá a disposición su experiencia en el manejo de unidades de búsqueda y rescate urbano.

“La Cruz Roja tiene mayor nivel de capacitación y el equipo USAR de alto nivel pesado en atención de estructuras colapsadas, esto lo tiene únicamente Cruz Roja”, subrayó Freaner.

El organismo también reiteró su capacidad de apoyo en inundaciones, con equipos especializados que incluyen buzos, lanchas, embarcaciones ligeras y megáfonos para localizar personas en riesgo.

Riesgo por socavones en CDMX

En relación con la formación de 44 socavones recientes por lluvias en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ortiz Torres explicó que ya se trabaja en el Atlas de Riesgos de la ciudad para alertar a la población y atender estas condiciones de forma preventiva.