Perrita Cereza necesitará nueva cirugía tras quemaduras. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A una semana de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la perrita Cereza, rescatada de la zona con quemaduras y que dio a luz a cinco cachorros, muestra avances en su recuperación, aunque los veterinarios han confirmado que requerirá una segunda cirugía.

De acuerdo con el refugio “Huellitas Amor Sin Fronteras”, que atiende casos de perros en situación de calle, maltrato o abandono, la canina fue intervenida de urgencia mediante cesárea al presentar sufrimiento fetal en sus crías, mismas que lograron sobrevivir, al igual que ella, a la explosión de la pipa de gas.

Cereza necesitará una segunda cirugía

Día con día, la perrita Cereza ha mostrado avances. Los médicos veterinarios explicaron que Cereza ya come por sí misma, pero mantiene áreas afectadas en la piel que necesitan nueva atención quirúrgica. Cabe recordar que las infecciones son el riesgo más alto en este tipo de lesiones.

Las atenciones médicas que recibe se cubren con las donaciones que ciudadanos han realizado al centro que la resguarda. En las últimas horas, se informó que la recuperación dependerá de la regeneración adecuada de los tejidos de la perrita Cereza, afectados por el fuego.

El rescate y el nacimiento de los cachorros

El refugio compartió imágenes donde se observa a la perrita al momento de su ingreso, con quemaduras visibles, y después de la cesárea de emergencia que permitió el nacimiento de cinco cachorros en buen estado.

“Huellitas Amor Sin Fronteras” destacó: “Cereza, con su cuerpecito marcado por el fuego y con sus bebés aferrados a la vida, se ha convertido en un símbolo de resistencia”.

Si quieres ayudar a Cereza, recuerda que en las redes oficiales del refugio “Huellitas Amor Sin Fronteras”, podrás encontrar lo que se necesita para ella y otros perritos.

