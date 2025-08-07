GENERANDO AUDIO...

Vales Mercomuna 2025. Foto: Cuartoscuro.

El programa Vales Mercomuna CDMX 2025, que entrega apoyos por mil pesos para comprar productos básicos en tiendas locales, cerrará su registro el próximo sábado 9 de agosto, informó la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.

Este año, la inscripción se realiza de manera presencial, casa por casa, y está dirigida a personas de entre 19 y 59 años que habiten en zonas vulnerables de la Ciudad de México.

¿Cómo es el proceso de registro a los Vales Mercomuna 2025?

El trámite es gratuito, individual y sin intermediarios. Personal autorizado del Gobierno capitalino visita los hogares para realizar el censo y verificar la documentación necesaria.

Documentos requeridos:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Credencial del INE

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Importante. Aunque hayas sido beneficiario en años anteriores, deberás registrarte nuevamente, ya que el padrón fue reiniciado.

¿Dónde se pueden usar los Vales Mercomuna?

Una vez validado el registro, los beneficiarios recibirán vales por un monto de mil pesos, que podrán ser canjeados por alimentos y productos básicos en negocios locales afiliados, como carnicerías, pollerías y tiendas de abarrotes. Estos establecimientos estarán identificados con una calcomanía oficial.

Además, los comercios interesados también pueden sumarse voluntariamente al programa como puntos de canje.

Sin gestores ni registros masivos

Las autoridades capitalinas advirtieron que no habrá gestores ni registros grupales. Todo el proceso es directo y debe ser realizado únicamente por personal autorizado, debidamente identificado.

“Si ves registros grupales o a personas no autorizadas, repórtalo en nuestros grupos de chat”, alertó la Secretaría.