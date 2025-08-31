“¿Cuál es tu número de placa cerda?”: Mujer se vuelve viral por insultar a policías en alcoholímetro

GENERANDO AUDIO...

Mujer insulta en alcoholímetro de CDMX a policías. Foto: Getty Images

Una mujer insultó a una policía en un alcoholímetro de la CDMX: le arrojó pedazos de un billete y la llamó “cerda”. El hecho ocurrió durante un operativo de la SSC, donde la conductora que la acompañaba dio positivo en la prueba de alcoholemia. El video se volvió viral y desató indignación en redes sociales.

Video muestra insultos en operativo de alcoholímetro CDMX

El periodista Carlos Jiménez compartió en redes sociales el video donde se observa a una mujer lanzando insultos a una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a sus compañeros, durante un operativo de alcoholímetro en la CDMX.

En la grabación, la mujer llama a la agente con ofensas como “cerda, puerca y perra”, y de manera confrontativa le exige: “¿cuál es tu número de placa, cerda?”, mientras insiste en obtener una respuesta.

Mujer avienta pedazos de billete a oficiales en CDMX

En las imágenes también se aprecia cómo la acompañante de la conductora rompe un billete de 500 pesos y lanza los pedazos contra los elementos de la SSC-CDMX, mientras seguía discutiendo en el lugar del operativo.

El incidente ocurrió mientras las autoridades realizaban el traslado de la conductora, quien había dado positivo en el alcoholímetro.

Sin confirmar, sanción por insultos en alcoholímetro CDMX

Hasta ahora, no se ha confirmado el punto de alcoholímetro donde ocurrió el incidente ni si la mujer será sancionada por sus acciones. El caso surge poco después del de Ximena Pichel, apodada en redes como “Lady Racista”, quien se volvió viral por agredir a un policía por su color de piel.

Tampoco se ha precisado si hubo una intervención adicional de las autoridades capitalinas tras los hechos documentados en el video.

