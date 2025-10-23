¿Cuáles son los límites de velocidad en la CDMX y las multas por excederlos?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Si eres automovilista y circulas por las calles de la Ciudad de México, es importante que conozcas cuáles son los límites de velocidad que aplican en las distintas vialidades de la capital del país, así te evitas multas y sanciones a tu licencia de conducir.

¿Cuáles son los límites de velocidad en la CDMX?

El artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los automovilistas deben respetar los límites de velocidad establecidos en la señalización vial.

Carriles centrales de las vías de acceso controlado: 80 km/h

80 km/h Vías primarias: 50 km/h

50 km/h Vías secundarias incluyendo las laterales de vías de acceso controlado: 40 km/h

40 km/h Zonas de tránsito calmado: 30 km/h

30 km/h Zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar: 20 km/h

20 km/h Estacionamientos y en vías peatonales en las cuales se permita el acceso a vehículos: 10 km/h

Foto: @SSC_CDMX

Sanciones por infringir los límites de velocidad en la CDMX

La multa económica es la misma para cualquier infracción a los límites de velocidad establecidos en la CDMX. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, la multa es de 10, 15 o 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); en 2025 esto equivale a:

10 UMAs: mil 131.4 pesos

mil 131.4 pesos 15 UMAs: mil 697.1 pesos

mil 697.1 pesos 20 UMAs: 2 mil 268.8 pesos

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Aunque la multa económica es la misma, sí hay variaciones en las sanciones en los puntos de la licencia de conducir y en la matrícula de conducir.

Carriles centrales de las vías de acceso controlado

3 puntos a la licencia de conducir

1 a 5 puntos en la matrícula si la infracción es captada a través de sistemas tecnológicos

Vías primarias

3 puntos a la licencia de conducir

1 a 5 puntos en la matrícula si la infracción es captada a través de sistemas tecnológicos

Vías secundarias incluyendo las laterales de vías de acceso controlado

3 puntos a la licencia de conducir

1 a 5 puntos en la matrícula si la infracción es captada a través de sistemas tecnológicos

Zonas de tránsito calmado

6 puntos a la licencia de conducir

1 a 5 puntos en la matrícula si la infracción es captada a través de sistemas tecnológicos

Zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar

6 puntos a la licencia de conducir

1 a 5 puntos en la matrícula si la infracción es captada a través de sistemas tecnológicos

Estacionamientos y en vías peatonales en las cuales se permita el acceso a vehículos