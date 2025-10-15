GENERANDO AUDIO...

Registro abierto hasta el 17 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) abrió el registro para participar en el programa “Impulso Popular 2025”, que forma parte del plan Economía Social de la Ciudad de México y otorga apoyos de hasta 800 mil pesos a cooperativas integradas por mujeres y hombres que busquen fortalecer sus proyectos productivos.

Requisitos para acceder al apoyo del programa Impulso Popular

Los interesados al programa Impulso Popular deberán cumplir con los siguientes criterios:

Ser residentes de la Ciudad de México

Pertenecer a una cooperativa formalmente constituida con domicilio fiscal en la capital

No ser servidores públicos activos ni beneficiarios de otros programas de la STyFE

Presentar una identificación oficial vigente de todos los integrantes

Firmar la solicitud de registro y el proyecto productivo, con todos los documentos rubricados en tinta azul

Además, las cooperativas deben estar integradas por al menos seis grupos asociados o 30 personas socias.

¿Cómo hacer el registro al programa Impulso Popular?

El prerregistro se realiza en línea a través del portal oficial:

Los aspirantes deberán llenar el formulario, subir su documentación en formato PDF y esperar una cita presencial para el cotejo de documentos. Posteriormente, el proyecto será evaluado por el Comité correspondiente.

El periodo de registro estará abierto hasta el 17 de octubre, y la entrega de apoyos se realizará tras la validación de los proyectos seleccionados.

¿Qué es el programa Impulso Popular?

De acuerdo con la convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el subprograma Impulso Popular tiene como objetivo apoyar al menos a 750 personas pertenecientes a cooperativas que trabajen en red con otras y desarrollen proyectos de integración organizativa o productiva.

El propósito es crear polos de desarrollo cooperativo que promuevan la solidaridad, el esfuerzo propio y la ayuda mutua, fomentando empleos dignos y sustentables en la capital.

Los apoyos económicos serán de hasta 800 mil pesos por una sola ocasión, y se otorgarán tras una evaluación técnica del proyecto por parte del Comité de Evaluación de Proyectos.

Las cooperativas beneficiarias deberán comprobar el gasto dentro de los 30 días hábiles posteriores a recibir el recurso, el cual deberá distribuirse de la siguiente manera: