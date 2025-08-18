Cuándo abren nuevo registro en CDMX para obtener tarjeta de uniformes y útiles escolares 2025

GENERANDO AUDIO...

La tarjeta opera como un vale digital. Foto: Fibien

Durante cuatro días, en la Ciudad de México (CDMX), se llevó a cabo la entrega de la tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares para estudiantes de secundaria.

En el caso de este sector de la comunidad estudiantil, del 13 al 16 de agosto, como informó el Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), el apoyo fue proporcionado en distintos eventos a beneficiarios en las 16 alcaldías de la capital.

Sin embargo, hubo personas que no pudieron acudir a recoger su tarjeta y se preguntan en qué fecha se hará otra entrega o si se abrirá un nuevo registro para obtenerla.

¿Cómo funciona la tarjeta del programa Uniformes y Útiles Escolares?

El programa “Mi Beca para Empezar” renovó sus apoyos mediante la entrega de una nueva tarjeta de útiles escolares, para estudiantes de secundarias públicas de CDMX.

La tarjeta opera como un vale digital, similar a la anterior. Para activarla y poder usar el saldo, es necesario vincularla a la app correspondiente.

Por otro lado, este apoyo también fue asignado a estudiantes de distintos niveles de educación básica, el monto varía según su grado de escolaridad, de acuerdo con datos del Fibien.

970 pesos para estudiantes de 1° y 2° de preescolar

Mil 100 pesos para alumnos de 3° de preescolar y de 1° a 5° de primaria

Mil 180 pesos para estudiantes de 6° de primaria, 1° y 2° de secundaria y secundaria CAM

Mil 150 pesos para quienes cursen secundaria para adultos o CAM laboral

Este apoyo se entregó a quienes hayan completado con éxito su registro antes del 30 de junio pasado.

¿Cuándo abrirán un nuevo registro y entregarán la tarjeta de uniformes y útiles escolares?

Cabe mencionar que quienes no completaron el trámite antes del 30 de junio deberán esperar a que se abra la próxima convocatoria.

Se prevé, así como algunas versiones señalan, que esto sería en el comienzo del nuevo ciclo escolar, que arrancará el próximo 1 de septiembre de 2025.

Asimismo, quienes ya están registrados y no lograron obtener su tarjeta de útiles y uniformes escolares para estudiantes de secundaria, el Fibien pidió a estas personas esperar indicaciones para una futura entrega.

