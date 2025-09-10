¿Cuándo encienden el alumbrado patrio en el Zócalo de CDMX?

| 13:35 | E. Santiago | Agencias
Este día, se enciende el alumbrado patrio en el Zócalo. Foto: Sobse

En la Ciudad de México (CDMX), este miércoles por la tarde-noche se encenderá el alumbrado conmemorativo de las festividades del Día de la Independencia.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) informó que concluyó la colocación de los clásicos adornos patrios en el Zócalo capitalino. En las imágenes compartidas por la dependencia, se observa la tradicional águila monumental que da la bienvenida a los visitantes.

“Nuestras cuadrillas especializadas realizaron el montaje de la iluminación decorativa que dará vida a los símbolos y colores de la identidad nacional, llenando de orgullo el corazón de nuestra Capital de la Transformación. ¡Visita el Zócalo y celebremos la grandeza de México!”, Sobse.

Como cada año, se colocaron en las fachadas de los edificios imágenes conmemorativas de los héroes de la Independencia.

“Hoy por la tarde se llevará a cabo el encendido del alumbrado artístico en el Zócalo capitalino, conmemorativo de las próximas fiestas patrias”, Sobse.

Se prevé que, por la tarde, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, encabece la ceremonia del tradicional encendido de las luminarias patrias.

