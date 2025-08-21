GENERANDO AUDIO...

Se viene la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La edición 2025 de la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto en la Ciudad de México (CDMX) se realizará el próximo mes de octubre, los días 25 y 26. La sede de este evento será en el Centro de Convenciones Churubusco y la entrada será libre.

Central Bazar, organizador del evento, informa que próximamente se llevará a cabo la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 en la Ciudad de México. Como ya se mencionó, esta fiesta gastronómica no tendrá ningún costo y se realizará al sur de la capital del país.

La dirección exacta del Centro de Convenciones Churubusco es Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, en la delegación Coyoacán; muy cerca de la estación del Metro General Anaya, de la línea 2, y del Centro Nacional de las Artes.

En sus cuentas oficiales aún no ofrecen más detalles sobre las actividades que habrá los días 25 y 26 de octubre, aunque en su página web mencionan que contarán con más de 100 expositores, y este evento reúne a más de 10 mil visitantes en cada edición.

Así que ya sabes, si vives en la Ciudad de México, no dejes pasar la oportunidad de probar uno de los antojos más típicos de la festividad del Día de Muertos y acompañarlo con un café caliente.

