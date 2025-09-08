¿Cuándo es legal y cuándo no que las motocicletas circulen entre los carros?

GENERANDO AUDIO...

Sólo en un caso es legal. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), es común ver motocicletas circulando entre los carriles de autos, pero ¿qué tan legal es esta maniobra? De acuerdo con el Reglamento de Tránsito, existen condiciones bajo las que esta práctica debe efectuarse; de lo contrario, se trataría de un acto ilegal que puede dar una infracción.

¿En qué casos las motocicletas pueden circular entre autos?

Con base en el artículo 21, fracción IV del Reglamento de Tránsito de la CDMX, las motocicletas sólo pueden circular entre carriles cuando el tránsito vehicular esté detenido y el conductor necesite colocarse en el área de espera para motocicletas o en un lugar visible para reiniciar la marcha. En este proceso, es fundamental que no se invadan los pasos peatonales.

Fuera de dicha situación, circular entre vehículos está prohibido y se sanciona con multas que van de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y hasta un punto en la licencia.

El objetivo de esta norma es reducir riesgos, ya que las maniobras temerarias de motociclistas representan un peligro tanto para ellos como para los automovilistas y peatones. El reglamento también prohíbe otras conductas de riesgo, como circular por aceras, carriles exclusivos de transporte público, vías ciclistas o hacer cambios abruptos de carril.

Según las autoridades capitalinas, respetar esta regla no sólo ayuda a evitar multas, sino que también permite que los motociclistas se desplacen de manera ordenada y segura, reduciendo el riesgo de accidentes tanto para ellos como para los demás usuarios de la vía.

