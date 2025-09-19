GENERANDO AUDIO...

Tarjeta de Movilidad Integrada. Foto: Cuartoscuro.

La Tarjeta de Movilidad Integrada, medio de pago electrónico que sirve para acceder a diversos sistemas de transporte público en la Ciudad de México, ahora tendrá su versión digital para que no estés cargando con el plástico.

Pero ¿cuándo estará lista y que pasará con la versión física implementada para la unificación de validación y cobro en los servicios como el Metro, Metrobús y Ecobici? Aquí en Unotv.com te informamos.

¿Qué es y cuándo estará lista la Tarjeta de Movilidad Integrada digital?

La Tarjeta de Movilidad Integrada digital, señala el Gobierno de la Ciudad de México, será una herramienta que permitirá a las personas usuarias ingresar al sistema de transporte público utilizando sus dispositivos móviles, sin necesidad de portar una tarjeta física.

Sin embargo, aún no está disponible. De acuerdo con el primer informe de gobierno de Clara Brugada, actualmente su desarrollo se encuentra en etapa de pruebas, con un avance del 80%.

¿Qué pasará con la versión física de la Tarjeta de Movilidad Integrada?

Hasta el momento las autoridades capitalinas no han informado qué pasará con la versión física de la Tarjeta de Movilidad Integrada cuando entre en funcionamiento la virtual; sin embargo, reportes destacan que el plástico seguirá en uso, y como lo ha señalado el Gobierno, esta herramienta es para diversificar los métodos de pago.

“El desarrollo de esta tarjeta virtual representa un paso clave hacia la diversificación de métodos de pago, al eliminar barreras relacionadas con la adquisición, recarga o mantenimiento de tarjetas físicas, especialmente en zonas con baja cobertura de puntos de recarga”.