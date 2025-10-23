¿Cuándo se inaugura la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo de la CDMX?

GENERANDO AUDIO...

El altar de este año tendrá temática. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

La Ciudad de México (CDMX) se alista para vestirse de cempasúchil, color y tradición con la llegada de una de las celebraciones más esperadas del año; pues como cada año, este 2025, la Ofrenda Monumental del Día de Muertos volverá a llenar el Zócalo capitalino con arte, historia y espiritualidad.

¿Cuándo abrirá la Ofrenda Monumental del Día de Muertos de la CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, la Ofrenda Monumental 2025 estará abierta al público del 25 de octubre al 2 de noviembre, y su diseño llevará por nombre “Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición”. La pieza fue elaborada por el Colectivo Zion Art Studio, y elegida mediante votación ciudadana con más de 12 mil participantes.

Este año, el altar rendirá homenaje a la Diosa Madre Tonantzin, en el marco de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, y reunirá elementos simbólicos del mundo prehispánico en una experiencia multisensorial. Además, sobre la avenida 20 de noviembre se instalará un tapete monumental inspirado en el camino hacia el Mictlán.

Habrá más ofrendas. Foto: Secretaría de Cultura CDMX

Habrá más ofrendas en toda la ciudad

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que en esta edición la cultura se “descentraliza”, por lo que también se montarán mega ofrendas en Tláhuac, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa.

Estas actividades forman parte de las 414 celebraciones gratuitas que el Gobierno de la Ciudad organizará entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, incluyendo talleres, proyecciones, concursos de calaveritas, procesiones y el esperado Gran Desfile de Día de Muertos, que se realizará el 1 de noviembre.

La Ofrenda Monumental del Zócalo se mantiene como el corazón de esta festividad, un espacio para honrar la memoria, celebrar la vida y compartir el arte que da identidad a todo México.