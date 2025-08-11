¿Cuánta lluvia se registró en la CDMX y en qué alcaldías llovió más este domingo?

GENERANDO AUDIO...

Dos alcaldías registraron niveles máximos de lluvias en CDMX. Foto: OVIAL SSC CDMX

Ante las fuertes lluvias y caída de granizo registradas la tarde y noche de este domingo, a través del Centro de Mando del Plan Tlaloque en la Ciudad de México (CDMX), se reportó que, hasta las 21:30 horas, el volumen de las lluvias registradas en toda la capital era de más de 19.9 millones de metros cúbicos y los niveles máximos de precipitación alcanzados se registraron en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

¿En qué alcaldías llovió más?

Los niveles máximos de precipitación alcanzados se registraron en las estaciones pluviométricas:

GDF con 84.25 milímetros en la alcaldía Cuauhtémoc

Generador 101 con 64.75 milímetros en Gustavo A. Madero

¿Dónde se registraron los encharcamientos?

De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, los principales encharcamientos se presentaron en las alcaldías:

Cuauhtémoc con 11

Álvaro Obregón con tres

Azcapotzalco con 5

Benito Juárez con uno

Iztacalco con uno

Miguel Hidalgo con uno

Venustiano Carranza con uno

Mediante la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), en los trabajos del Plan Tlaloque se desplegaron más de 140 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, para atender 41 encharcamientos, 5 caídas de árboles y anegación de vehículos en las diversas alcaldías de la ciudad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, ha recomendado a la población:

No intentar cruzar calles con corrientes de agua

Barrer el techo de las casas y procurar impermeabilizarlo

Utilizar ropa apropiada como paraguas e impermeables para evitar algún incidente o enfermedad por el cambio de clima

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer

Barrer el techo de las casas, no dejar que se acumule basura y hojarasca

Mantener limpias las coladeras y banquetas

No arrojar desperdicios en ríos y barrancas porque azolvan el drenaje

