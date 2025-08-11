¿Cuánta lluvia se registró en la CDMX y en qué alcaldías llovió más este domingo?
Ante las fuertes lluvias y caída de granizo registradas la tarde y noche de este domingo, a través del Centro de Mando del Plan Tlaloque en la Ciudad de México (CDMX), se reportó que, hasta las 21:30 horas, el volumen de las lluvias registradas en toda la capital era de más de 19.9 millones de metros cúbicos y los niveles máximos de precipitación alcanzados se registraron en las alcaldías Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
¿En qué alcaldías llovió más?
Los niveles máximos de precipitación alcanzados se registraron en las estaciones pluviométricas:
- GDF con 84.25 milímetros en la alcaldía Cuauhtémoc
- Generador 101 con 64.75 milímetros en Gustavo A. Madero
¿Dónde se registraron los encharcamientos?
De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, los principales encharcamientos se presentaron en las alcaldías:
- Cuauhtémoc con 11
- Álvaro Obregón con tres
- Azcapotzalco con 5
- Benito Juárez con uno
- Iztacalco con uno
- Miguel Hidalgo con uno
- Venustiano Carranza con uno
Mediante la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), en los trabajos del Plan Tlaloque se desplegaron más de 140 elementos entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, para atender 41 encharcamientos, 5 caídas de árboles y anegación de vehículos en las diversas alcaldías de la ciudad.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, ha recomendado a la población:
- No intentar cruzar calles con corrientes de agua
- Barrer el techo de las casas y procurar impermeabilizarlo
- Utilizar ropa apropiada como paraguas e impermeables para evitar algún incidente o enfermedad por el cambio de clima
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer
- Barrer el techo de las casas, no dejar que se acumule basura y hojarasca
- Mantener limpias las coladeras y banquetas
- No arrojar desperdicios en ríos y barrancas porque azolvan el drenaje