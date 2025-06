¿Cuántas Utopías se prevén construir en CDMX este año y por qué vecinos se oponen?

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, se construirán 16 Utopías este año. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX) se prevé que este año se construyan 16 Utopías, informó Clara Brugada, jefa de Gobierno. Además, convocó a la ciudadanía, actores políticos, sociales, académicos, entre otros, a sumarse a la elaboración de los proyectos.

“Hago un llamado a todos los actores políticos de la ciudad, actores sociales, ambientalistas, actores culturales, a que se sumen a la construcción del modelo de las Utopías como un proyecto de bienestar para la población; que se sumen a la construcción conjunta de un proyecto que tendrá infinidad de beneficios a la sociedad”.

Este año el Gobierno de CDMX va a invertir 3 mil millones de pesos para la construcción de 16 Utopías, una por alcaldía, con ello se van a transformar 760 mil metros cuadrados de espacios públicos para brindar actividades gratuitas.

¿Ciudadanos se oponen a Utopías en CDMX?

Hace unos días, ciudadanos interpusieron amparos ante la construcción de la Utopía en el Deportivo Xochimilco, pues, aseguraron que no se les consultó, además, argumentan que el proyecto no es viable, ya que no se presentó un plan.

También, en la alcaldía Álvaro Obregón se prevé construir otra Utopía, la obra se desarrollaría en el Parque Japón; sin embargo, vecinos, al igual que en Xochimilco, acusaron de que no realizaron una consulta para la construcción.

En conferencia de prensa, Brugada indicó que se tienen pláticas con los ciudadanos en tres alcaldías, las cuales son:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Xochimilco

Además, se prevé, si es necesario, realizar consultas ciudadanas, añadió el secretario de Gobierno, César Cravioto.

“Estamos platicando con los vecinos; estamos viendo la manera de llegar a los distintos acuerdos que permitan iniciar las obras, buscando un consenso. El propio secretario de Obras les ha planteado que, si se tienen que hacer ajustes a los propios proyectos, se harían los ajustes a los proyectos, para que pudiera avanzar un consenso”.