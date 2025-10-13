¿Cuánto prestará el Gobierno de CDMX para renovar tu taxi?

GENERANDO AUDIO...

Es para renovar unidades con más de 10 años de antigüedad. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Movilidad de la Cuidad de México (Semovi), anunció el lanzamiento oficial del Programa de ”Sustitución de Taxis 2025”, una estrategia integral que busca modernizar el servicio de taxi en la capital mediante incentivos económicos y financiamiento preferencial para la renovación de unidades con más de 10 años de antigüedad.

Publicada el 29 de septiembre en la Gaceta Oficial de la CDMX, esta iniciativa responde a la obligación establecida en la Ley de Movilidad de renovar las unidades de taxi cada década, con el objetivo de mejorar la seguridad, accesibilidad y eficiencia del transporte público, así como de reducir las emisiones contaminantes.

Apoyos económicos para distintos tipos de vehículos

Los apoyos contemplados varían según el tipo de unidad que se adquiera:

120 mil pesos para vehículos altamente eficientes

150 mil pesos para automóviles híbridos

200 mil pesos para taxis eléctricos

Adicional, se entregarán 20 mil pesos extra si el nuevo vehículo incluye dispositivos de accesibilidad universal, como asientos giratorios o tablas de transferencia, para personas con discapacidad o movilidad reducida. Además del apoyo directo, los beneficiarios podrán acceder a créditos automotrices con tasas preferencial , otorgados por instituciones financieras respaldadas por Nacional Financiera (Nafin)

Además del apoyo directo, los beneficiarios podrán acceder a créditos automotrices con tasas preferencial, otorgados por instituciones financieras respaldadas por Nafin. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deberán contar con una evaluación crediticia favorable.

Renovación obligatoria

Según la Ley de Movilidad de la CDMX, los taxis deben de renovarse cada 10 años. El programa busca facilitar este proceso, promoviendo unidades más eficientes, accesibles y seguras para los más de 500 mil usuarios diarios del servicio de taxi en la capital.

Requisitos para acceder al programa

El programa está dirigido a concesionarios con unidades con más de 10 años de uso o que hayan sufrido pérdida total o robo. Los requisitos incluyen:

Identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente

Documento de titularidad de la concesión

Factura original del vehículo o prueba de propiedad

Tarjeta de circulación vigente o baja correspondiente

Constancia de estar al corriente en pagos de revista y tenencia

Tres fotografías del vehículo

En caso de siniestro, documentos legales que acrediten el hecho

Fechas clave del programa

Las solicitudes estarán abiertas del 30 de septiembre hasta el 3 de noviembre de 2025 en el portal oficial del Semovi.

La fecha límite para presentar la constancia de aprobación financiera es el 18 de noviembre de 2025. Una vez adquirida la nueva unidad, deberá registrarse en el portal de trámites de la CDMX.

Una ciudad más sostenible

Con este programa, el Gobierno de la Cuidad de México reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, promoviendo vehículos menos contaminantes y con mejores condiciones de seguridad y accesibilidad.

La modernización del transporte público es clave para garantizar un servicio de calidad a las personas que utilizan taxis diariamente en la capital.