¿Cuántos socavones se han formado en CDMX y por qué se originan?

En CDMX, se forman socavones por saturación en el drenaje. Foto: IA

Por las fuertes lluvias, en la Ciudad de México (CDMX), se reporta la formación de 153 socavones, 37 en vías primarias y 116 en vías secundarias. Uno que cobró notoriedad fue el que se formó en la Calzada de Zaragoza.

¿Por qué se forma un socavón?

Durante la presentación del Plan Integral de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica, José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), expuso que los socavones se forman debido a la saturación de los colectores de drenaje, aunado a que el peso y la presión del agua generan fisuras en la infraestructura, lo que provoca la formación de cavernas subterráneas bajo el asfalto.

De los socavones en vías primarias, 23 ya fueron atendidos por Segiagua, siete se encuentran en proceso de atención y siete son intervenidos por la Dirección de Operaciones.

En el caso de las vías secundarias —responsabilidad de las alcaldías—, la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, instruyó a la Secretaría del Agua a brindar apoyo. Así, 108 socavones han sido resueltos y seis continúan en proceso de atención, expuso el funcionario.

¿Cuántos socavones se formaron en 2024?

En un comparativo con el año pasado se registraron 39 socavones en vías primarias. En vías secundarias, se reportaron 91 casos, mientras que en el presente año ya suman 116.

Las lluvias son un factor para la formación de los socavones en la Ciudad de México.

Para finalizar, el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica tiene como objetivo atender mil 250 kilómetros de vialidades primarias de la capital, con una inversión de 2 mil 250 millones de pesos.

Entre las acciones para pavimentar están atender mil kilómetros de vialidades primarias, desde este mes de agosto y hasta diciembre próximo, mediante la intervención, cada noche, de 10 kilómetros de avenidas a través del trabajo de 50 cuadrillas, precisó el Gobierno capitalino.

