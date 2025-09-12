GENERANDO AUDIO...

Alertan por fraude en cuentas bancarias. AFP

La explosión de pipa en Puente de la Concordia, en Calzada Ignacio Zaragoza, ocurrida el 10 de septiembre en la alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo de 94 personas lesionadas y 8 fallecidas. Tras el accidente, en redes sociales comenzaron a circular reportes de cuentas bancarias falsas que solicitan apoyo económico supuestamente dirigido a las familias de las víctimas.

Advertencia sobre posibles fraudes

Usuarios alertaron que, aprovechando la emergencia, se han difundido números de cuenta para realizar depósitos en nombre de las personas afectadas. En algunos casos, también se han registrado intentos de colectas en efectivo en las inmediaciones de hospitales.

Ante estas situaciones, especialistas y autoridades recomiendan que cualquier apoyo económico se canalice únicamente a través de instancias oficiales o de organizaciones verificadas, con el fin de evitar fraudes.

@carlszarate 🚨 ATENCIÓN 🚨 Se ha detectado a un estafador pidiendo limosna en los hospitales, aprovechándose de la situación de los pacientes afectados por la explosión. ⚠️ No caigan en su engaño. La ayuda oficial y real se está canalizando únicamente a través de las autoridades y fundaciones autorizadas. 🙏 Comparte esta información para que más personas estén prevenidas. @TelediarioMx @MVSNOTICIAS @Azteca Noticias ♬ sonido original – Carlos_Zarate

Canales oficiales de ayuda tras la explosión

Las autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno Federal han informado que la atención médica en hospitales como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar será gratuita para todas las personas lesionadas, sin importar si son derechohabientes. Esto incluye atención de emergencia, hospitalización y medicamentos necesarios.

Además de la atención hospitalaria, distintas instituciones académicas y sociales han organizado centros de acopio para canalizar ayuda en especie a las familias afectadas.

Centros de acopio para apoyo en especie

Uno de los centros habilitados es el de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, que recolectará donaciones en el edificio de Gobierno. Los horarios son:

Jueves 11 de septiembre: de 12:00 a 20:00 horas

Viernes 12 de septiembre: de 9:00 a 20:00 horas

Los insumos solicitados incluyen:

Pañales para adultos

Material médico (tela transport, llave de tres vías, tegaderm)

Alimentos no perecederos como enlatados y agua embotellada

También se han registrado puntos de recolección comunitarios, en los que se solicitan alimentos listos para consumo, como tortas, sándwiches, café y sueros orales, con el compromiso de entregar la ayuda a familiares y personas hospitalizadas.

Recomendaciones para apoyar a víctimas

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía:

Verificar la autenticidad de las cuentas antes de realizar un depósito

Preferir los centros de acopio oficiales y universitarios

Donar insumos médicos, alimentos o agua en los puntos autorizados

Reportar cuentas o colectas sospechosas a las autoridades competentes

El llamado es a mantener la solidaridad con las víctimas de la explosión en Iztapalapa, pero hacerlo a través de mecanismos seguros para evitar fraudes que aprovechen la emergencia.

