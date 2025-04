¡Cuidado en el Metro! Así operan para robar y abusar de mujeres en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Llaman a las mujeres a tener cuidado. Foto: Cuartoscuro/Getty Images

En la Ciudad de México denunciaron una nueva forma de operar en plena red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en donde una joven habría sido drogada para inmovilizarla, pero alcanzó a llegar con la policía para que la ayudara.

De acuerdo con la organización civil “No es una, somos todas“, este tipo de acciones las llevan a cabo, entre otras cosas, para robar, secuestrar y abusar sexualmente de las mujeres.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Así es la forma de operar para drogar e inmovilizar a las mujeres en el Metro

Mediante un video, una joven comentó su caso. Explicó que le ocurrió cuando ingresó a las instalaciones del Metro, específicamente al entrar a la estación Revolución, de la Línea 2.

La tarde de ese día, al percatarse que iba llegando el convoy, se fue corriendo a la sección de hombres; después de subirse a uno de los vagones, mientras se cerraban las puertas, sintió un piquete en la espalda. No le tomó importancia, pues lo relacionó con un empujón.

Instantes después, la mujer empezó a sentir sueño y estuvo a punto de quedarse dormida. “Y una señora se me acercó y me dijo que si me sentía mal y nada más le dije que me sentía mareada, que era normal porque siempre me mareo en el carro”, detalló.

La señora que estaba a su lado durante lo ocurrido le dijo “‘si quieres, siéntate, porque te veo muy mal’, yo le dije que no, que no quería”.

Al llegar a su destino, en la estación del Metro Ermita, la joven bajó, al igual que la señora; inmediatamente subió las escaleras para dirigirse a la Línea 12. En el trayecto se empezó a sentir peor.

Ante eso, la joven llamó a su mamá y hermano, quienes le señalaron que buscara a la policía.

“Mi mamá no me contestó, después le marqué a mi hermano, ya fue cuando mi hermano me dijo ‘deja le aviso a mi mamá, pero ve a buscar a un policía’. Ya después mi mamá devolvió la llamada y le contesté, me dijo que fuera a buscar a un policía, pero que no le colgara”.

Joven.

Joven fue inyectada con un sedante para dormirla en el Metro

Al llegar con la policía, un uniformado la ayudó, pero, al estar dando sus datos, vomitó, y presentó una sensación más fuerte de mareo. Poco después, ya con un jefe de estación, la volvieron a revisar. Tras ello, ya no recuerda nada.

“Y de ahí no te acuerdas de nada – No”, dijo la joven tras su experiencia en la Línea 2 del Metro.

La organización civil “No es una, somos todas” señaló que un paramédico confirmó que la mujer había sido inyectada con un sedante para dormirla.

En Metro Ermita, se bajó para transbordar. Sintió mareo, desorientación, no podía hablar.

Pidió ayuda y un paramédico le confirmó:



le inyectaron un sedante para dormirla.



Una droga que te inmoviliza y te deja sin defensa en minutos. — No es una somos todas ♀ (@somostodasmx) April 3, 2025

¿Cómo pueden prevenir este tipo de delitos las mujeres en el Metro?

Asimismo, destacó que este tipo de actos en contra de las mujeres lo hacen con los fines de:

Robar

Secuestrar

Abusar sexualmente

Desaparecer a la persona

Tráfico de personas

Para prevenirlo, “No es una ,somos todas” dio las siguientes recomendaciones:

No te distraigas al subir al vagón

Si sientes un piquete o roce raro, sal del vagón

Si te mareas, busca ayuda inmediata

Viaja acompañada si puedes

Comparte ubicación en tiempo real

Y en caso de ser víctima de esta forma de operar en la red del Metro, lo que debes hacer es: