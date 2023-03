Acróbatas del pedal: Dan clases gratis de bicicleta extrema en la CDMX

Hace siete años, Melany, una joven de Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), decidió enfrentar su miedo a las alturas y de paso encontró la felicidad sobre los pedales de una bicicleta.

“Es mucha adrenalina y cuando caes y no te pasa nada es como ¡wow! Y luego, si te grabaron y te enseñan un video… No sé cómo describirlo, pero es adrenalina, es felicidad. Es como libertad; cuando estás en la bici vas pedaleando a donde tú quieras. El saber que vas a hacer un truco o superarte a ti misma, esa satisfacción no te la da cualquier otra cosa, es satisfacción, ir creciendo yo misma como persona, terapia para mí”.

Hoy Melany es una experta en bicicleta BMX, una disciplina del ciclismo cuyo objetivo es realizar acrobacias en estilo libre, y es una de las instructoras del skatepark en Pantitlán.

“Aprender a entrar a las curvas (del skatepark), creo que es lo principal, lo que da miedo al principio. Yo con protecciones me siento súper segura; sería (no pensar) en eso de que con protecciones no te va a doler tanto, al final de cuentas si no lo intentas, no sabes lo que va a pasar, no puedes decir ‘es que me voy a caer o voy a caer así y me va a pasar esto'”.

Melany Elizabeth, instructora BMX.