Ni los Reyes se salvan: dan “cristalazo” a coche de joven y se llevan más de 10 mil pesos en juguetes

Una mala experiencia vivió una joven rumbo al Día de Reyes tras la sustracción de los juguetes de su automóvil, valuados en más de 10 mil pesos, al sufrir un “criztalazo” en una puerta trasera de su unidad en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

A través de su perfil de TikTok, la usuaria @dianalsh2 compartió un video de cómo quedó su camioneta al regresar de un bazar para adquirir los regalos que le hacían falta para su sobrino, este martes 3 de enero.

“Se robaron todos los juguetes, más de 10 mil pesos, y los señores que se supone que cuidan los carros, no resuelven nada, dicen que nadie vio nada, que no saben. Tenía menos de una hora de estar yo aquí, solamente bajé al bazar a comprar algunas cosas que me faltaban”.

TikTok/@dianalsh2