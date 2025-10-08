GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

La recuperación de las víctimas del incidente en Iztapalapa avanza. Este martes se informó que tres personas fueron dadas de alta del hospital, mientras que nueve continúan bajo atención médica especializada. Autoridades locales confirmaron las altas médicas y reiteraron su apoyo a las familias afectadas.

El accidente en Iztapalapa, que cobró la vida de 31 personas, sigue siendo motivo de duelo en la comunidad. Las autoridades expresaron su solidaridad y aseguraron que se mantiene el acompañamiento psicológico y jurídico para los familiares de las víctimas.

Jazlyn, niña rescatada por “abuelita heroína” en Iztapalapa, es operada exitosamente

Los hospitales que atienden a los lesionados reportan una mejoría gradual en el estado de salud de varios pacientes, mientras los equipos médicos continúan monitoreando su evolución. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México destacó la labor de médicos, enfermeras y rescatistas que, desde el primer momento, han brindado atención continua.

Asimismo, se informó que los servicios de apoyo psicológico siguen disponibles para los familiares, quienes han enfrentado momentos de gran dificultad emocional. La alcaldía Iztapalapa agradeció la solidaridad de la ciudadanía y el trabajo de los cuerpos de emergencia que respondieron de manera inmediata.

Mientras continúa la recuperación de los afectados, las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación sobre las causas del incidente.

