Hay daños en al menos 5 viviendas más por explosión de gas en la colonia Del Valle

Casas aledañas a explosión en vivienda de la del Valle con daños. Foto: Rubén Rojas

Daños en muros y estructuras presentan al menos cinco viviendas aledañas al inmueble conformado por dos casas dúplex que quedó destruido en una explosión por acumulación de gas la noche del viernes en la colonia Del Valle de la Ciudad de México (CDMX), que dejó una persona muerta y seis lesionados.

Fotos: Rubén Rojas

Las viviendas dañadas por el estallido muestran caída de muros, ventanales destruidos y daños en enseres diversos, que quedaron entre el polvo y las ruinas. Los trabajos periciales continuaron este domingo al interior del complejo habitacional, y apenas iniciaron en los inmuebles aledaños.

Fotos: Rubén Rojas

De acuerdo a testimonios de los vecinos, la explosión del pasado 23 de diciembre en este complejo habitacional, ubicado en la calle de Providencia 1017 de la citada colonia en la alcaldía Benito Juárez, provocó más afectaciones a los inmuebles aledaños al siniestro.

La vecina, Delia Angélica Ortiz señaló que les permitieron el acceso para rescatar a sus mascotas, pero su casa ya no es habitable. “Seis gatos pudimos rescatar, y pues esa noche no se pudo habitar, no está habitable la casa, cuando me preguntas qué afectaciones tiene, pues tú estás viendo, no podemos habitar con menores de edad, no está habitable la casa”.

¿Qué se sabe de la explosión en la colonia del Valle?

Sobre la posible causa que pudo haber provocado el estallido, la vecina, Mari Carmen Terrazas, contó: “Me comentaron que una persona estaba de visita y venía a hacer un preparado de Navidad, y que el horno explotó, algún detalle quizá de descuido, de salida de gas, no sabemos exactamente”.

El inmueble dañado está conformado por dos casas tipo dúplex con aproximadamente 15 años de antigüedad. Tiene una fachada color café, así como el zaguán del mismo color. Peritos acudieron al sitio para recolectar indicios que serán integrados a la carpeta de investigación.