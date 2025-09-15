GENERANDO AUDIO...

¿Lloverá en el Grito? Pronóstico de lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 15 de septiembre de 2025, en plenas Fiestas Patrias, el pronóstico de lluvias en la Ciudad de México (CDMX), de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), indica que las primeras precipitaciones podrían comenzar desde las 16:00 horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un ambiente templado a cálido durante el día, con lluvias puntuales fuertes de hasta 25 a 50 milímetros, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pronóstico de lluvias en CDMX para la tarde y noche del 15 de septiembre

De acuerdo con el reporte oficial, el pronóstico de lluvias en CDMX será más intenso a las 19:00 horas. En ese lapso se espera la mayor probabilidad de tormentas acompañadas de actividad eléctrica.

Además, se estiman rachas de viento de hasta 17 kilómetros por hora, lo que podría complicar el desarrollo de actividades al aire libre en diferentes puntos de la capital.

¿Lloverá en el Zócalo de CDMX durante el Grito de Independencia?

El pronóstico de lluvias en CDMX aplica también para la zona centro de la capital, por lo que las personas que acudan al Zócalo para participar en la ceremonia del Grito de Independencia deberán considerar la posibilidad de precipitaciones en la tarde-noche.

El SMN señaló que las descargas eléctricas y la caída de granizo no se descartan durante la noche, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos en áreas concurridas.

Medidas de prevención ante las lluvias en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar tirar basura en coladeras para prevenir inundaciones. También recomendó portar paraguas e impermeables y resguardarse en lugares seguros en caso de tormentas eléctricas.

