David Cohen Sacal es un abogado penalista. FOTO: Archivo / Cuartoscuro

El abogado David Cohen Sacal, reconocido en el ámbito jurídico por su participación en casos de alto perfil, fue atacado a balazos la tarde del lunes 13 de octubre de 2025 afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicado en la colonia Doctores. El litigante, de 60 años aproximadamente, era conocido principalmente por haber sido defensor de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

David Cohen Sacal es un abogado penalista con más de tres décadas de experiencia en el litigio de casos federales y del fuero común. Se especializa en defensa penal, derecho corporativo y representación legal de empresarios vinculados con procesos judiciales complejos. Durante su trayectoria, se distingue por representar a figuras mediáticas, del espectáculo, como a Sebastian Rulli, y personajes involucrados en investigaciones de alto impacto nacional.

Durante los últimos años, Cohen Sacal participó en la defensa de Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul, involucrado en un proceso judicial por presuntos delitos financieros. En su labor, Cohen buscó revertir las acusaciones que derivaron en órdenes de aprehensión y el desplazamiento de Álvarez del club cementero.

Trayectoria profesional

Licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil, Cohen Sacal es un especialista en litigio civil, mercantil y administrativo, además de contar con experiencia en juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y concursos mercantiles. También brinda asesoría corporativa en sociedades mercantiles, contratos y temas condominales.

Su carrera académica incluyó una etapa como catedrático en la Universidad Iberoamericana entre 2000 y 2008, donde impartió la materia de Derecho Procesal Civil. Además, fue conferencista en diversos diplomados sobre procedimiento civil, derecho inmobiliario y contratos mercantiles en el campus Torreón de la misma universidad.

El ataque de David Cohen Sacal conmocionó al sector jurídico de la capital, donde era considerado uno de los abogados más experimentados en la defensa penal de alto nivel. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya hay una persona detenida presuntamente vinculada al ataque, mientras se analizan las cámaras de seguridad para esclarecer el móvil.

