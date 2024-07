De Caracas a la CDMX: La historia de la esquina de los venezolanos

La llaman la esquina de los venezolanos. Ahí se reúnen porque en la barbería Unisex 2000 cortan el cabello varios ciudadanos de ese país sudamericano a sus propios paisanos.

Endry José Carrasquero primero emigró a Colombia y, después, como todos ellos, llegó a México por la frontera de Guatemala.

No pensaba encontrarse con esto en la colonia Santa María la Ribera, muy cerca del Centro Histórico de la capital del país.

“De hecho, toda esa calle venden comida venezolana, y el cafecito y el cigarrito. Así, comunidad de Venezuela. No me lo imaginé, como tengo tantos años fuera del país, me siento como en casa”, narra Endry.

El epicentro del barrio es en el cruce de Amado Nervo y Dr. Enrique González Martínez. Ahí Don Chucho, dueño de la barbería, les da empleo, lo que atrae a más clientes de la misma nación.

“Todos los venezolanos son como que muy fieles, la verdad, fieles, fieles. Entran aquí y dicen, ¿son venezolanos?… sí, ah bueno se cortan el cabello”. Jesús Mendoza, “Don Chucho” / Dueño de barbería Unisex 2000

Don Chucho confiesa que ha sido blanco de críticas de quienes le preguntan “por qué tiene a los venezolanos ahí”.

“Y eso me molesta a mí, porque, pues somos seres humanos, nosotros no conocemos sus necesidades”, señala el dueño de la barbería.

En la misma esquina, Manolo López, venezolano radicado en la CDMX, vende cafés con lo que, asegura, le alcanza para pagar la renta y hasta enviar algo a sus familiares en Venezuela.

En el lugar, hay hasta golosinas e ingredientes para preparar las típicas arepas de aquel país, ventas que también les sirven a algunos para resistir su paso por México.

“Vendemos todo lo que es dulce, chocolates, zamba, susi, harina-pan, café venezolano, chocolate, chupeta venezolana” Fernando / Venezolano en CDMX.

Crisvel Rivero, con su pequeño hijo Luca, se encuentra lejos de su nación, pero cómoda al ver en la CDMX a tantos de los suyos, mientras busca un lugar para hospedarse cerca del que prácticamente se ha convertido en un barrio de venezolanos.

Venezolanos, en espera de cruzar hacia EU

El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó el año pasado la llegada de 222 mil venezolanos de forma irregular. Tan sólo de enero a abril de este año 2024, entraron 128 mil.

La mayoría están en espera de obtener una cita con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP One, por sus siglas en inglés, para poder tener libre tránsito y llegar a la frontera.

“Yo de aquí no me muevo, a menos que sea con el permiso, con la cita, sino aquí me quedo”, confiesa Luis, venezolano que se encuentra de paso en la CDMX.

Al obtener respuesta, tienen derecho a solicitar asilo al gobierno estadounidense. Mientras tanto, los venezolanos disfrutan de este barrio que han hecho suyo.

“Los domingos, acá muy poco se maneja el sancocho, la sopa, y acá los domingos venden sopa, también sancocho. Y uno viene y compra la sopita y se siente más en casa y hay mucha residencia, y todos son venezolanos”, sostiene Jairo José.