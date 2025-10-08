De Constituyentes a Anillo Periférico: esta noche inicia programa de pavimentación en CDMX

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, inicia el programa de pavimentación. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Este miércoles, la Ciudad de México (CDMX) iniciará el programa de rehabilitación nocturna en sus principales vialidades, con el que se renovarán 250 kilómetros de carpeta asfáltica en avenidas clave como Constituyentes y Paseo de la Reforma. La estrategia, denominada Cualli Ohtli (Buen Camino), contempla la intervención de 69 vialidades primarias entre octubre de 2025 y mayo de 2026, con una inversión de 2 mil 600 millones de pesos.

Los trabajos comenzarán la noche de este miércoles en la avenida Constituyentes, desde el kilómetro 13 hasta Anillo Periférico, y continuarán el jueves en Paseo de la Reforma. La meta es alcanzar 52 frentes de trabajo simultáneos en noviembre.

“Estamos hablando de 250 kilómetros lineales, es como de aquí a Querétaro. La inversión es bianual, pero tenemos que informar que en octubre de 2026 nuevamente estaremos haciendo esta inversión; es decir, empezamos en octubre de 2025, terminamos en mayo de 2026; vienen las lluvias y luego otro monto importante en octubre de 2026 para terminar antes de las lluvias”, aseguró la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La mandataria detalló que se trata de un programa bianual, con una segunda etapa proyectada para octubre de 2026. Subrayó que las labores se realizarán de noche para evitar afectaciones al tránsito.

Raúl Basulto Luviano, titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), explicó que el programa incluye la intervención de nueve avenidas de acceso a la ciudad, 35 ejes viales —como el Eje Central— y 25 vialidades principales, con apoyo de 416 máquinas distribuidas en 52 trenes de trabajo.

¿Qué avenidas primarias se intervendrán en la CDMX?

Entre las avenidas a intervenir se encuentran Calzada de Tlalpan, Viaducto-Tlalpan, Calzada Ignacio Zaragoza, Circuito Interior, Río San Joaquín, Aquiles Serdán y Bosques de la Reforma.

Además, se prevé la construcción de una nueva planta de asfalto en el Bordo Poniente para 2026. También se continuará con los programas de bacheo y atención ciudadana, con más de 93 mil m² de carpeta asfáltica rehabilitada hasta ahora.

Concreto hidráulico en CDMX

En conferencia de prensa, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se planteó el uso de concreto hidráulico para los trabajos y la mandataria explicó que es demasiado caro colocarlo, pero, no se descarta su uso.

