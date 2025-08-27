¿De cuánto es la multa por no usar casco de motociclista en CDMX?

GENERANDO AUDIO...

Motociclista si no llevas casco reglamentario pagarás multa. Foto: Cuartoscuro

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó a los conductores de dos ruedas que la multa por no usar casco de motociclista en la capital mexicana asciende a 2 mil 171.40 pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular. Esta sanción corresponde al equivalente de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme lo establece el Reglamento de Tránsito vigente.

Multa de 2 mil 171.40 pesos por no usar casco en CDMX

La dependencia precisó que el uso de casco es obligatorio y debe cumplir con lo señalado en el Artículo 37, Fracción III, Inciso “D” del Reglamento de Tránsito. El casco reglamentario debe contar con:

Relleno amortiguador

Armazón

Visor

Relleno de confort

Sistema de retención

El organismo subrayó: “El conductor que circule sin casco protector se hará acreedor a una sanción equivalente a 20 UMA, lo que equivale a 2 mil 171.40 pesos o al traslado de la unidad al corralón”.

Reglamento de tránsito para motociclistas en CDMX

Además del uso correcto del casco, los motociclistas están obligados a respetar las áreas peatonales y los límites de velocidad. Otro punto señalado por la autoridad capitalina es que los menores de 12 años no pueden viajar en motocicleta, aun cuando porten casco.

El Reglamento establece que el objetivo de estas disposiciones es reforzar la seguridad vial y disminuir riesgos en la circulación. Las verificaciones por parte de los elementos de tránsito se realizan de manera constante en diferentes puntos de la capital.

Uso obligatorio del casco en CDMX

El recordatorio de la SSC tiene como fin que los motociclistas cumplan con las medidas legales, eviten accidentes y sanciones económicas. El uso del casco protector con especificaciones adecuadas es requisito indispensable para transitar de manera regular en la capital del país.

