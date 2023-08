“De Iztapalapa para el mundo”, estrenan Bailódromo al oriente de la CDMX

Al oriente de la Ciudad de México se estrenó un espacio para los amantes del movimiento sonidero, se trata del “Bailódromo paz, baile y mitote”, una explanada con gradas, abierto y techado, al interior del renovado Parque Cuitláhuac de la alcaldía Iztapalapa.

Después de seis décadas de servir como un basurero, tiradero de cascajo y deshuesadero de autos abandonados, este espacio se renovó con áreas infantiles, deportivas y espacios verdes con flora local, además de un sitio único en su tipo, el espacio para “raspar la suela”.

El baile inaugural lo encabezó un ícono del movimiento sonidero en el país, Ramón Rojo “La Changa”, quién amenizó el estreno con música de salsa, cumbias y guarachas.

Mientras tanto, Aurora Ramírez llegó desde La Polvorilla…

“A mí me desestresa mucho bailar, me pone alegre, es como una rutina rica para uno, la disfrutas, aunque sepas o no sepas bailar tú le echas ganas el chiste es cotorrear, divertirse, desestresarse”

Aurora Ramírez / habitante de Iztapalapa