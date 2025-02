GENERANDO AUDIO...

La influencer Marianne “N” es acusada de lesiones calificadas.Foto: Gettyimages

La influencer Marianne “N”, quien atacó presuntamente con un objeto punzocortante a otra joven, “fue imputada por el delito de lesiones calificadas”, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX).

En una tarjeta informativa, la Fiscalía indicó que la influencer, Marianne “N”, menor de edad, se le impuso como medida cautelar de “internamiento preventivo”.

Además, añadió que “en los delitos de lesiones calificadas, el proceso puede llevarse con la medida cautelar de prisión preventiva. Hasta el momento se ha tenido comunicación con los abogados de la víctima, quienes han estado conformes con la estrategia del Ministerio Público”.

¿Qué dicen los familiares de la Valentina?

Maureen Papon, mamá de Valentina, compartió un video en día de ayer en donde indicó que su hija recibió un “ataque de más de diez puñaladas. (Y) se está investigando el caso como homicidio”.

Pese a lo anterior, en la tarjeta informativa la Fiscalía capitalina indicó que delito es por lesiones calificadas.

En otro fragmento del video, Maureen pidió a las autoridades ayuda para evitar que el ataque contra su hija quede impune, además, solicitó intervención de la presidenta, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como de Bertha Alcalde, fiscal de CDMX.

“Confiamos plenamente en el apoyo de las autoridades. Que este caso no quede impune. Que se haga justicia. Solicitamos el apoyo de la presidenta, Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, Clara Brugada y de la fiscal Bertha Alcalde. Confiamos en ustedes que se haga lo justo, esto no puede quedar impune. No pueden seguir sucediendo estas cosas”.

Para finalizar, pidió no especular sobre el caso, por ello, dijo, que la información certera, nada más será mediante sus abogados.