Del Mercado de Sonora para el mundo; él es comerciante y fisicoculturista

Pásele, pásele güerita, pásele por su maceta, pásele por el cantarito”. Luis es comerciante en el Mercado de Sonora, junto con su familia, vende artículos de barro, pero también fisicoculturista.

“Cargamos diablos, macetas, cajas; acarreamos, descargamos, todo lo que ustedes han visto”. Luis Rosales | Comerciante y fisicoculturista

Ataviado en su mandil de mezclilla, también aspira a convertirse en Mister México.



“Empezamos en el físicoculturismo porque nos gustaba el gimnasio. A mí me gustaría un día llegar a ser profesional, competir en la liga profesional y obviamente antes de eso ganar un Mister México”. Luis Rosales | Comerciante y fisicoculturista



Entre el ir y venir de marchantes, Luis es un experto en la oferta y la demanda, tanto como en cincelar su cuerpo como si fuera una escultura.



“Es un arte porque tienes que trabajar tu cuerpo. Aquí, a veces es complicado, porque ves que todos están comiendo tacos y tú con tu pollito con arroz, se te antoja como no tienes una idea”. Luis Rosales | Comerciante y fisicoculturista



Entre los comerciantes, el joven destaca por su corpulencia, pero también por su disciplina.

“Ha llegado gente y llegan a tomarse fotos con él, obviamente sí es inspirador para algunos”. Josué | Locatario del Mercado de Sonora

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“El físico que tiene, son los comentarios y cómo carga las cosas con facilidad y todo”. Alejandra | Locatario del Mercado de Sonora



Además de estar entre los mejores a nivel nacional e internacional, con su cuerpo y disciplina, Luis quiere inspirar a otros.

“Algo que me satisface mucho es cuando se me acerca la gente y me dice ‘tú me demostraste que realmente se puede si lo quieres’… que la gente te diga eso, que tú los motivaste a no rendirse vale como no tienes una idea y te satisface más que ganar un premio. Sin importar la crítica, sin importar qué tan difícil se vea algo, si realmente lo quieres, si realmente crees que puedes lograrlo, crees en ti mismo, sí que lo puedes conseguir”. Luis Rosales | Comerciante y fisicoculturista