Denuncian a la “banqueta del terror” en CDMX; motociclistas no respetan al peatón 

En CDMX, denunciaron a la “banqueta del terror”. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En avenida San Antonio, Ciudad de México (CDMX), motociclistas circulan sobre la banqueta para evitar el tráfico, lo que representa un riesgo para los peatones. Por esta razón, la zona fue apodada como la “banqueta del terror”.

“Banqueta del terror” en CDMX

La cuenta @supercivicosmx denunció esta situación a través de su perfil en X (antes Twitter). En el video se observa a varios motociclistas que suben a la banqueta para evadir el tránsito vehicular. Al notar que están siendo grabados mientras infringen el Reglamento de Tránsito de la CDMX, algunos se bajan de inmediato para reincorporarse a la vialidad; uno de ellos estuvo a punto de atropellar a un peatón.

“Hay peatones, es la ‘banqueta del terror’. Ellos ya entendieron, son cordiales. Si viniera la Secretaría de Seguridad Ciudadana a infraccionar, se metería sus buenos millones”, expresó el Supercívico.

Este tipo de maniobras no es exclusiva de avenida San Antonio. En el cruce de Reforma y Sevilla, motociclistas también usan la ciclovía para avanzar más rápido y evitar el tráfico.

¿Cuál es la sanción por invadir una banqueta?

El Artículo 11, fracción III del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, establece que:

“Los conductores de vehículos motorizados que infrinjan esta disposición serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, y con la resta de tres puntos en la licencia de conducir. En caso de infracciones captadas por sistemas tecnológicos, se descontará un punto a la matrícula vehicular”.

Dado que el valor actual de la UMA es de 113.14 pesos, la multa podría ascender hasta los 3 mil 394 pesos.

Este tipo de infracciones es frecuente, ya que resulta difícil contar con presencia constante de agentes de tránsito en todas las calles de la ciudad.

