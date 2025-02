Denuncian agresión sexual en Tlalpan: video muestra a mujer atacada por un hombre en la calle

GENERANDO AUDIO...

El video de la agresión lo grabaron en la alcaldía Tlalpan. Foto: Getty Images

Mediante un video difundido en redes sociales, denunciaron una agresión sexual ocurrida en contra de una mujer, en calles de la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de enero y quedaron grabados gracias a una cámara de seguridad que se encontraba en la zona.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Graban agresión sexual contra una mujer en la alcaldía Tlalpan

Las imágenes muestran a una mujer caminando por una calle mientras va hablando por teléfono. Un sujeto, vestido de negro y con mochila azul, se le acerca y comienza a hablarle; el testimonio menciona que le preguntó por una dirección.

Aprovechando que la mujer se distrajo, el hombre la abrazó por la fuerza y la acorraló frente a la puerta de una casa para después agredirla. La víctima comenzó a gritar, pidiendo ayuda. Los habitantes del hogar, al percatarse del escándalo, alzaron la voz y el agresor huyó antes de que pudieran salir para atraparlo.

De acuerdo con el reporte en redes sociales, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Volcanes y Yaxcaba, en la colonia Pedregal de San Nicolás 1era sección, alcaldía Tlalpan.

Vecinos de la zona mencionan que no es la primera vez que se presentan este tipo de agresiones en contra de mujeres, por lo que se presume que se trataría de un “abusador serial”. Hasta el momento, las autoridades de la CDMX no han comentado nada al respecto, por lo que no está confirmada esta versión.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]