Denuncian extorsiones a visitantes del Bosque de Chapultepec en CDMX

Denuncian presunta extorsión en el Bosque de Chapultepec en CDMX.Foto: GettyImages

En el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México (CDMX), visitantes denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de un hombre que les exigió dinero para permanecer en la primera sección del parque. Al negarse, los amenazó con llamar a otras personas para expulsarlos.

Captan en video al presunto extorsionador

La cuenta de X, antes Twitter, @alikael18, compartió un video en el que un ciudadano relató que un sujeto les exigió dinero por permanecer en la zona. Al rechazar la petición, el hombre los amenazó.

El afectado acudió con un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignado al Bosque de Chapultepec. Sin embargo, el oficial sólo habló con el individuo y lo dejó ir. En el video, se observa cómo el presunto extorsionador se retira, no sin antes burlarse del denunciante.

En otro fragmento del video, la víctima explicó que el agresor incluso le dijo al oficial que era él quien estaba siendo molestado. Antes de terminar la grabación, el ciudadano exigió a las autoridades mayor vigilancia, al considerar inaceptable que personas estén pidiendo dinero a los visitantes como si nada.

Modus operandi

El modus operandi del extorsionador era acercarse a un grupo de turistas, pedir dinero, en caso de no aceptar, amagar con hacer llamadas mostrando diversos celulares que llevaba en su bolsa.

Tras difundirse el video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que Asuntos Internos realizará una investigación sobre el actuar del elemento.

“En relación con este video que circula en redes sociales, se informa que la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos y realizará las investigaciones pertinentes”.

Extorsiones en CDMX

El número de denuncias por el delito de extorsión sigue en incremento en la CDMX, pues, en los primeros siete meses van 843, de los cuales, 154 se reportaron en el mes de julio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El registro de incidencia delictiva del fuero común indicó que cada mes este tipo de delito se denuncia más:

Enero: 63 casos

Febrero: 98 casos

Marzo: 130 casos

Abril: 127 casos

Mayo: 135 casos

Junio: 127 casos

Julio: 154 casos

