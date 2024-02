Denuncian multas de tránsito “fantasma”

“Hola este es un video para comprobar que la multa que me acaban de poner es falsa”, Elizabeth muestra que la motoneta que usa para repartir alimentos, está en su casa en la colonia Tacuba de la Ciudad de México, y le acaba de llegar una multa de tránsito.



Señala que supuestamente la moto, justo en ese momento, estaría mal estacionada en una ciclovía en Polanco, a 4 kilómetros de ahí.

“Y yo justamente estoy en mi domicilio. Ya les enseñe la puerta, ahorita se va a ver justamente la esquina” Elizabeth Chávez | Repartidora en motociclista



Como esa le llegaron 2 multas de tránsito. Cada una de 2 mil 74 pesos pero no es el único caso, André, dice, le sucedió algo similar, también en Polanco.

“Fue así de repente que nunca me llegaron las notificaciones, y ya tenía una deuda de arriba de 10 mil pesos. Entonces pues sí se me hace muy mala onda de los de tránsito”. André | Repartidor en motocicleta



Y lo mismo le pasó a Martha Guerra, pero en Santa Fe.



“Bueno, ésta es la segunda infracción”



Cuando iba a verificar su carro, se enteró que tenía dos infracciones por supuestamente estacionarse en lugar prohibido. Cada una por mil pesos.



Tenía por lo menos 3 meses, dice, que se las había aplicado.

“Y no dice ni en dónde, no dice más que la fecha. Y además pues se supone que tendría que haber tenido trato yo con algún oficial, según lo que me comentaban, no lo tuvimos” Martha Guerra | Denuncia infracciones “fantasma”

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Todos tienen dos opciones para aclarar la situación:



Pueden acudir a alguno de los 6 módulos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para pedir detalles de las infracciones. La ubicación está en el sitio web de la dependencia.



Si las tienen que a pagar y están inconformes, la segunda vía es acudir al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, para impugnar y, de obtener una resolución favorable, podrían devolverles su dinero.



El proceso para lograrlo, se lo decimos en nuestra siguiente entrega.