Trabajadores del propio Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo) denunciaron el trato indigno a cadáveres en sus instalaciones. Un video filtrado en redes sociales mostró a dos peritos jugando en la sala de autopsias mientras manipulaban el cuerpo de una persona fallecida.

Las imágenes, grabadas dentro del Incifo, muestran a los trabajadores bromeando y arrancando una prótesis de un cuerpo cubierto con una lona plástica. “Madréatelo al hijo de la ching(beep)…“, se escucha decir entre risas a uno de los peritos.

Exigen destitución de directivos del Incifo

Las denuncias no se limitan al video. También circuló una fotografía que revela al menos 25 cuerpos amontonados en planchas con restos de sangre y suciedad. Fuera del edificio, trabajadores del Poder Judicial protestaron para exigir la salida de los actuales directivos por presuntas irregularidades.

Brenda Hernández, perito del Incifo, declaró: “Ellos tienen gente allegada que desgraciadamente no cuentan con el perfil profesional y el trato de los cadáveres no es el que se merecen. No tienen estos principios de ética, no tienen el profesionalismo para trabajar y esto respaldado o permitido por los directivos“.

Denuncian falta de insumos y condiciones precarias

Los trabajadores también se quejaron de la falta de insumos básicos para su labor, como trajes impermeables desechables, botas, guantes de calidad, gorros quirúrgicos y cubrebocas.

“Como se trabaja con fluidos biológicos contagiosos, bacterias, lo ideal para que nosotros podamos trabajar con equipos de bioseguridad“, señaló Brenda Hernández.

Y agregó: “Lo único que nos proporcionan aquí es una bata, esa bata no es desechable, esa bata la lavan, muchas veces nos la dan y ni siquiera está bien lavada, están sucias y aparte no son impermeables, se le pasan todos los líquidos“.

Además del cambio de directiva, el personal solicita reconocimiento de plazas, aumento salarial y mejores prestaciones.

Uno TV buscó una postura oficial con la Dirección de Comunicación Social del Poder Judicial, pero hasta el momento no ha habido respuesta.