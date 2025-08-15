GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

Pasajeros del Metro Pino Suárez fueron desalojados en el túnel, entre las estaciones Pino Suárez y Zócalo, en la Línea 2, debido a una falla técnica. Usuarios reportaron que se escuchó un estallido y, después, se observó fuego.

El servicio en la Línea 2 del Metro opera de manera provisional de Colegio Militar a Cuatro Caminos debido a una revisión en la zona de vías. No hay servicio de Tasqueña a Colegio Militar.

Unidades de RTP apoyan en el traslado de los usuarios. Se recomienda tomar previsiones y mantenerse informado por los canales oficiales.