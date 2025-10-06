Desalojan Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por amenaza de bomba

GENERANDO AUDIO...

Desalojo de alumnos por amenaza de bomba. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La mañana de este lunes 6 de octubre desalojaron a los alumnos y personal académico por amenaza de una supuesta bomba en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Amenaza de bomba en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Usuarios de redes sociales reportan que este lunes por la mañana aparecieron carteles impresos en los baños de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Universitaria con amenazas sobre una presunta bomba escondida.

“Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con mamad*s. No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno”.

Sobre estas amenazas, la facultad publicó un mensaje para informar que de manera inmediata se activó el Protocolo de Actuación y se desalojó a todos los integrantes de la comunidad escolar.

El reporte más reciente menciona que el personal especializado y el equipo de bomberos continúan con las revisiones en las instalaciones para descartar cualquier peligro. Hasta el momento no se ha confirmado la presencia de los explosivos.

