Desalojan a más de mil jóvenes de antro clandestino en la Cuauhtémoc

GENERANDO AUDIO...

Desalojan antro clandestino. Foto: X @AlessandraRdlv.

Más de mil jóvenes, en su mayoría menores de edad, fueron desalojados de un inmueble en donde se realizaba una fiesta clandestina. A través de su cuenta de X, la alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que en el antro ilegal se vendía alcohol a los asistentes.

“Es un antro clandestino, completamente. Había más de mil 200 jóvenes menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas… Los jóvenes fueron desalojados, salieron en muy mal estado y eso que llegamos una hora después de que inició la fiesta”, destacó Alessandra Rojo de la Vega.

En el video compartido por la alcaldesa, se mostraron jarras que, según Rojo de la Vega, estaban llenas de alcohol, presuntamente, para ser vendidas a los jóvenes.

“Increíble que organicen este tipo de fiestas que ponen en riesgo no sólo a miles de jóvenes, sino a los vecinos, a una colonia. No lo vamos a permitir, vamos a trabajar con ley, con orden… es increíble, en verdad. Hagamos conciencia”

Rojo de la Vega destacó que en el lugar, que carecía de salidas de emergencia, también se habrían estado consumiendo drogas.

¿En dónde fue la clausura del antro clandestino?

De acuerdo con la mandataria local, el antro clandestino en donde fueron desalojados cientos de jóvenes fue en un inmueble de la colonia Buenos Aires, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el corazón de la Ciudad de México.

¿Qué pasará con el antro clandestino de la Buenos Aires?

De acuerdo con la alcaldesa, hasta el lugar se esperaba el arribo de las autoridades de la Ciudad de México, quienes decidirán si se clausura el inmueble o solamente se suspende.

Además, afirmó que la Fiscalía capitalina iniciaría una investigación.