Desalojan Prepa 3 de la UNAM tras hallar objeto sospechoso

Este jueves por la mañana desalojaron a alumnos y personal educativo de la Escuela Nacional Preparatoria 3 “Justo Sierra” por un objeto sospechoso en las instalaciones. Tras una revisión en el plantel por parte de las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero, se identificó al objeto como un termo con líquido.

Mañana de jueves evacúan de manera preventiva la Prepa 3 de ⁦@UNAM_MX⁩ ante detección de un objeto sospechoso dentro del plantel.

⁦@TuAlcaldiaGAM⁩ informó que tras revisión se encontró que no había riesgo, ya que sólo se trató de un termo con líquido en su interior pic.twitter.com/LGjRYtX3os — Alma Paola Wong (@Wongui) October 9, 2025

La alcaldía Gustavo A. Madero informó mediante un comunicado que esta mañana se realizó una evacuación preventiva en la Prepa 3 porque se detectó la presencia de un objeto sospechoso en el interior del plantel escolar.

De manera inmediata se desplegó un operativo para garantizar la seguridad de estudiantes y maestros, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, personal de Protección Civil de la alcaldía y elementos del cuerpo de bomberos.

Tras una revisión, se detectó que el objeto sospechoso en realidad era un termo con líquido en su interior, y no representaba ningún riesgo para la comunidad escolar.

Hasta el momento, la Prepa 3 no ha informado si las actividades académicas se reanudan y todo sigue con normalidad o si se suspenden por el día de hoy.

Amenazas en la Prepa 3 y otros planteles de la UNAM

Después del asesinato de un estudiante en las instalacioness del CCH Sur, se han presentado varias amenazas en contra de planteles de la Universidad Nacional Autponoma de México.

Hasta el momento ninguna de estas amenazas se ha materializado y la UNAM ya identificó a dos personas responsables de difundir falsas amenazas de bomba en las instalaciones universitarias. Los señalados ya han sido citados a declarar.

La fiscal de la Ciudad de México (CDMX), Bertha María Alcalde Luján, informó que van 18 denuncias presentadas por amenazas en la UNAM, derivadas de los recientes mensajes falsos sobre posibles ataques y bombas en sus instalaciones.

