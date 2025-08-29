Desaparece Karla Fernanda, joven hallada junto a los cuerpos de su mamá y tío en 2022

GENERANDO AUDIO...

Karla era atendida en un albergue. Foto: Gobierno de la CDMX.

Karla Fernanda Hernández Gorostieta, joven que en 2022 fue hallada al interior de un departamento de la Álvaro Obregón junto con los cuerpos de su mamá y su tío, ha sido reportada como desaparecida.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Karla Fernanda habría desaparecido junto con un exreo

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió una ficha para dar con el paradero de la mujer de 21 años, que, de acuerdo con reportes, no se tiene información de ella desde el 9 de agosto.

El último día que se le vio fue en la colonia Viaducto Piedad, alcaldía Iztacalco.

DESAPARECIÓ con un EXREO SECUESTRADOR

Karla Fda Hdz se fue del albergue en el q recibía tratamiento siquiátricon con este tipo.

Es Luis De La Mora.

Estuvo preso 20 años por secuestro, y tb estaba en el albergue.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX los buscan.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/HaVYnFYMlu — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 28, 2025

Karla Fernanda sufre de trastorno intelectual leve, autismo leve y esquizofrenia.

Medios locales refieren que era tratada en un albergue de Iztacalco, donde además era medicada. Pero no habría desaparecido sola, la información refiere que se fue con un exreo acusado por secuestro.

El caso de la joven Karla Fernanda Hernández

El caso de Karla Fernanda Hernández Gorostieta se remonta al mes de agosto de 2022, cuando los vecinos de una unidad habitacional de la alcaldía Álvaro Obregón reportaron gritos y ruidos en uno de los departamentos.

En el lugar vivía la joven junto a su mamá Paola Georgina Goroztieta González, y su tío Juan Carlos Goroztieta González.

Días después, al ingresar la policía al departamento, encontraron a Karla Fernanda, aparentemente desorientada junto a su perro, un pitbull. En el mismo inmueble también hallaron los cuerpos de sus familiares en estado de descomposición.

Tras ser detenida y señalada por la muerte de su mamá y su tío, en abril de 2025 quedó en libertad por no poderse sustentar el caso, además de determinarse que ella sufría de esquizofrenia y autismo.