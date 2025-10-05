Desaparece página del C5 de la SSC, en redes acusan ciberataque

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La noche de este sábado, la página web del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fue desapareció de Internet, supuestamente por un ataque cibernético, sin que las autoridades se hayan pronunciado al respecto.

Desde pasadas las 21:00 horas, al ingresar a la dirección https://c5.cdmx.gob.mx/, únicamente aparece la leyenda “503 Service Unavailable”, seguida de “No server is available to handle this request”.

¿Qué es el error 503?

Mientras es más famoso el error 404, para archivos no existentes o no hallados en un servidor, especialmente en referencia a imágenes y links rotos debido a cambios en el estado de un sitio, el 503 se refiere a problemas de conexión con un servidor web debido, principalmente, a tres razones:

Sobrecarga

Mantenimiento

Desconfiguración

Toda vez que, en ocasiones, la aparición de este mensaje podría deberse a razones de caché en la computadora y no en el sitio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Sin embargo, usuarios apuntan en redes sociales a que se trató de un ataque cibernético, incluso acusando al actor malicioso Marseppe, que “previamente se había asumido como ‘ciberterrorista’”.

Mientras que con eso advierten también de un posible robo de información, ya que podría tratarse de un defacement, en el que el ataque retira la página principal de acceso del sitio, sin borrar el resto de los archivos, impidiendo únicamente el acceso a este.